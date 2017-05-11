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Взрыв в центре Рима: пострадавших нет
12.05.2017 11:44 — Новости Мира | БелТА
Фото Twitter
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавших в результате прогремевшего сегодня взрыва в центре Рима нет, сообщает ТАСС.
ЧП произошло у входа в почтовое отделение в центральном районе Авентино. Полиция выяснила, что взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное между двумя автомобилями.
Вся прилегающая зона оцеплена. Причины взрыва устанавливаются. В полиции заявили, что полностью контролируют ситуацию.-0-
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ЧП произошло у входа в почтовое отделение в центральном районе Авентино. Полиция выяснила, что взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное между...
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