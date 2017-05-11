ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аляска обеспокоена масштабами военного присутствия РФ в Арктике

12.05.2017 12:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сенатор от Аляски Дэн Салливан призвал Вашингтон усилить военное присутствие США в северных регионах этого штата. По его словам, Россия, граница которой проходит в 100 км от берегов Аляски, прилагает «значительные военные усилия».


На военной базе РФ на Земле Франца-Иосифа. Фото: Reuters

Москва кардинально наращивает свои вооруженные силы в Арктике, заявил Салливан в интервью агентству dpa в четверг, 11 мая. К примеру, в апреле нынешнего года там произошли пять «провокационных» инцидентов с российскими четырехмоторными бомбардировщиками, сообщил сенатор. «Что касается России, то следует демонстрировать солидарность с ней, но и силу тоже», — сказал он.

По мнению Дэна Салливана, в этих условиях США должны разместить на Аляске больше войск, а также новые ледоколы. Россия «играет мускулами» и создает в Арктике новый военный центр с 13 аэропортами и 40 военными ледоколами, отметил политик. По его данным, еще 15 российских ледоколов сейчас находятся на стадии строительства. В связи с этим Салливан обратился к союзникам Вашингтона с призывом к решимости и военному сотрудничеству.

Военное присутствие РФ достигло беспрецедентных масштабов

В апреле Минобороны России сообщило, что восстанавливает сеть полярных аэродромов «для развития инфраструктуры» в Арктике и достраивает военные городки. «В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике в 2017 году две новых зенитных ракетных системы С-400 «Триумф». «С 2015 года на Кольском полуострове размещен комплекс С-400. В этом году такой же зенитный ракетный комплекс заступит на боевое дежурство в Архангельской области, еще один поступит на Кольский полуостров», — сообщил в апреле командир 1-й дивизии противоздушной обороны Сергей Москвичев.

С-400 «Триумф», в частности задействованная Россией в Сирии, способна на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели и на дальности до 60 км — баллистические цели.

В данный момент военное присутствие России в Арктике достигло беспрецедентных масштабов со времен окончания холодной войны, указывают западные обозреватели.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия "играет мускулами" и создает в Арктике новый военный центр с 13 аэропортами и 40 военными ледоколами, отметил политик.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Взрыв в центре Рима: пострадавших нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика