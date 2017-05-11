Аляска обеспокоена масштабами военного присутствия РФ в Арктике

Сенатор от Аляски Дэн Салливан призвал Вашингтон усилить военное присутствие США в северных регионах этого штата. По его словам, Россия, граница которой проходит в 100 км от берегов Аляски, прилагает «значительные военные усилия».



На военной базе РФ на Земле Франца-Иосифа. Фото: Reuters

Москва кардинально наращивает свои вооруженные силы в Арктике, заявил Салливан в интервью агентству dpa в четверг, 11 мая. К примеру, в апреле нынешнего года там произошли пять «провокационных» инцидентов с российскими четырехмоторными бомбардировщиками, сообщил сенатор. «Что касается России, то следует демонстрировать солидарность с ней, но и силу тоже», — сказал он.

По мнению Дэна Салливана, в этих условиях США должны разместить на Аляске больше войск, а также новые ледоколы. Россия «играет мускулами» и создает в Арктике новый военный центр с 13 аэропортами и 40 военными ледоколами, отметил политик. По его данным, еще 15 российских ледоколов сейчас находятся на стадии строительства. В связи с этим Салливан обратился к союзникам Вашингтона с призывом к решимости и военному сотрудничеству.

Военное присутствие РФ достигло беспрецедентных масштабов

В апреле Минобороны России сообщило, что восстанавливает сеть полярных аэродромов «для развития инфраструктуры» в Арктике и достраивает военные городки. «В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике в 2017 году две новых зенитных ракетных системы С-400 «Триумф». «С 2015 года на Кольском полуострове размещен комплекс С-400. В этом году такой же зенитный ракетный комплекс заступит на боевое дежурство в Архангельской области, еще один поступит на Кольский полуостров», — сообщил в апреле командир 1-й дивизии противоздушной обороны Сергей Москвичев.

С-400 «Триумф», в частности задействованная Россией в Сирии, способна на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели и на дальности до 60 км — баллистические цели.

В данный момент военное присутствие России в Арктике достигло беспрецедентных масштабов со времен окончания холодной войны, указывают западные обозреватели.