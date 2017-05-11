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В организации взрыва в Риме подозревают анархистов
12.05.2017 12:42 — Новости Мира | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К взрыву, который прогремел сегодня в центре Рима, могут быть причастны организации анархистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в прокуратуре столицы Италии.
Взрыв прогремел сегодня возле почтового отделения и вокзала. По предварительной информации, между припаркованными автомобилями было заложено самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.
Сейчас место происшествия оцеплено. Прокуратура проводит расследование инцидента.-0-
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Взрыв прогремел сегодня возле почтового отделения и вокзала. По предварительной информации, между припаркованными автомобилями было заложено самодельное...
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