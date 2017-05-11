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В Австрии неизвестный захватил отделение банка
12.05.2017 12:57 — Новости Мира | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка, в здании могут находиться заложники, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Полиция оцепила территорию вокруг банка, на месте ЧП работает спецназ и экстренные службы. Пока остается неизвестным, сколько людей могут находиться в захваченном здании. Не сообщаются и мотивы преступиника.-0-
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Полиция оцепила территорию вокруг банка, на месте ЧП работает спецназ и экстренные службы. Пока остается неизвестным, сколько людей могут находиться в захваченном...
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