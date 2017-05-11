В Австрии неизвестный захватил отделение банка

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка, в здании могут находиться заложники, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Полиция оцепила территорию вокруг банка, на месте ЧП работает спецназ и экстренные службы. Пока остается неизвестным, сколько людей могут находиться в захваченном здании. Не сообщаются и мотивы преступиника.-0-