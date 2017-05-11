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В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

12.05.2017 13:03 — Новости Мира | Tut.by  
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В Израиле был освобожден 14-летний мальчик, которого родители с его рождения держали взаперти в городе Хадера, сообщила местная полиция.

По информации радио армии Израиля, подросток сказал полицейским, что его выводили из дома во двор один или два раза в месяц, причем обычно ночью.

Иногда его держали в клетке на балконе.

Родители мальчика арестованы. По их словам, они держали ребенка взаперти из-за опасений о его здоровье.

Соседи уже не раз жаловались муниципальным властям на дурной запах из квартиры.

Один из соседей сказал, что сообщил о мальчике властям, когда увидел его в окне. По словам Чико Уакнина, ребенок был похож на «зомби из фильма ужасов».

«Я увидел его глаза и то, как он выглядел, — он как будто просил о помощи. И я решил что-то сделать», — сказал Уакнин.

Родители ребенка, как сообщается, приехали в Израиль из России и поселились в Хадере в 2009 году. Им около 60 лет. Они не сообщили властям о том, что у них есть сын, и не отправили его в школу.

Местная пресса цитирует адвоката матери подростка, по словам которого, его родители лишь хотели «защитить больного ребенка».

 
 
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Один из соседей сказал, что сообщил о мальчике властям, когда увидел его в окне. По словам Чико Уакнина, ребенок был похож на "зомби из фильма ужасов".

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