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Взрыв в Пакистане унес жизни минимум 20 человек

12.05.2017 13:44 — Новости Мира | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня в Пакистане, сообщают информагентства.

Трагедия произошла в округе Мастунг провинции Белуджистан. Целью атаки стал кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Автомобиль, в котором находился зампред, был поврежден в результате инцидента. Ранения, полученные Мауланом Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.

Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла в округе Мастунг провинции Белуджистан. Целью атаки стал кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери.

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