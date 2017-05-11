Взрыв в Пакистане унес жизни минимум 20 человек

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня в Пакистане, сообщают информагентства.

Трагедия произошла в округе Мастунг провинции Белуджистан. Целью атаки стал кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Автомобиль, в котором находился зампред, был поврежден в результате инцидента. Ранения, полученные Мауланом Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.

Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.-0-