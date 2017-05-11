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Взрыв в Пакистане унес жизни минимум 20 человек
12.05.2017 13:44 — Новости Мира | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня в Пакистане, сообщают информагентства.
Трагедия произошла в округе Мастунг провинции Белуджистан. Целью атаки стал кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Автомобиль, в котором находился зампред, был поврежден в результате инцидента. Ранения, полученные Мауланом Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.
Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.-0-
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Трагедия произошла в округе Мастунг провинции Белуджистан. Целью атаки стал кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери.
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