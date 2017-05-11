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Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы

12.05.2017 14:07 — Новости Мира | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 11 задерживаются, информирует ТАСС со ссылкой на портал "Яндекс. Расписание".

По данным на 13.30 по минскому времени, в Шереметьево отменены девять рейсов, еще семь задерживаются. В Домодедово отменены 13 рейсов, с опозданием будут выполнены еще четыре. В аэропортах Внуково и Жуковский, согласно порталу, все рейсы будут выполнены по расписанию.

Атмосферный фронт циклона принес накануне вечером в российскую столицу более 20% месячной нормы осадков. В четверг, 11 мая, в Москве выпал снег, который к утру растаял, а сегодня в городе прошел дождь. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадки прекратятся, погода возьмет курс на потепление.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным на 13.30 по минскому времени, в Шереметьево отменены девять рейсов, еще семь задерживаются.

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