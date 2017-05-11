Антониу Гутерриш

12 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Инициатива "Один пояс и один путь" предоставила важную платформу для продвижения международного сотрудничества, предложила новое мышление. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете "Жэньминь жибао" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Генсек ООН отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" и программа устойчивого развития ООН - 2030 взаимно дополняют друг друга. Инициатива предоставила возможности инфраструктурного строительства, инвестиций и занятости населения в странах вдоль "Одного пояса и одного пути", предоставила практический путь по преодолению экономических трудностей для отдельных стран, а также по осуществлению целей продолжительного развития до 2030 года. Развитие взаимодействия с Китаем по созданию "Одного пояса и одного пути" является важным содержанием будущей работы ООН, добавил генсек.

По словам Антониу Гутерриша, высокоуровневый форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который пройдет в Пекине, поможет людям получить важную ценность от этой инициативы в реализации устойчивого и инклюзивного развития. "Я очень рад возможности принять участие в форуме, я питаю большой интерес к обсуждениям в рамках этого мероприятия", - заявил он.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь". Основные направления деятельности предстоящего форума включают церемонию открытия, круглый стол для руководителей и совещание на высшем уровне. Совещание на высшем уровне пройдет в режиме "1+6": одно пленарное заседание и 6 параллельных совещаний. Китайские и иностранные гости будут обсуждать вопросы инфраструктуры, инвестиций в производство, торгово-экономического сотрудничества, энергетических ресурсов, финансового взаимодействия, культурных обменов, окружающей среды, морского сотрудничества и т.д. На заседании ожидается присутствие свыше 850 иностранных гостей из более чем 130 стран, а также свыше 70 международных организаций.-0-