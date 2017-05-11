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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Пакистане

12.05.2017 15:47 — Новости Мира | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел сегодня в Пакистане, информирует ТАСС.

Сильный взрыв произошел в округе Мастунг провинции Белуджистан. По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения. В числе пострадавших оказался заместитель председателя Сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сильный взрыв произошел в округе Мастунг провинции Белуджистан. По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения.

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