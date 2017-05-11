12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел сегодня в Пакистане, информирует ТАСС.

Сильный взрыв произошел в округе Мастунг провинции Белуджистан. По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения. В числе пострадавших оказался заместитель председателя Сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки.-0-