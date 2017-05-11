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Захватчик банка в Австрии сдался, заложники освобождены
12.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захватчик отделения банка в австрийском Эрпфендорфе сдался полиции, все заложники освобождены, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил отделение банка. Прибывшая на место полиция вступила с захватчиков в переговоры. В итоге мужчина решил сдаться. Его мотивы и требования неизвестны.
О том, пострадал ли кто-то из заложников, пока не сообщается.-0-
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Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил отделение банка. Прибывшая на место полиция вступила с захватчиков в переговоры. В итоге мужчина решил сдаться....
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