Захватчик банка в Австрии сдался, заложники освобождены

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захватчик отделения банка в австрийском Эрпфендорфе сдался полиции, все заложники освобождены, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил отделение банка. Прибывшая на место полиция вступила с захватчиков в переговоры. В итоге мужчина решил сдаться. Его мотивы и требования неизвестны.

О том, пострадал ли кто-то из заложников, пока не сообщается.-0-