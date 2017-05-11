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В британских больницах произошел технический сбой. Хакеры заблокировали компьютеры и требуют выкуп
12.05.2017 18:28 — Новости Мира | Tut.by
В нескольких регионах Великобритании в больницах, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения, 12 мая произошел технический сбой, предположительно вызванный хакерской атакой.
В ряде учреждений перестали работать телефоны и компьютеры.
Некоторые больницы ограничили прием пациентов, проблемы которых не требуют срочного решения.
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В ряде учреждений перестали работать телефоны и компьютеры. Би-би-си пишет, что врачи "вернулись к ручке и бумаге".
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