В британских больницах произошел технический сбой. Хакеры заблокировали компьютеры и требуют выкуп

В нескольких регионах Великобритании в больницах, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения, 12 мая произошел технический сбой, предположительно вызванный хакерской атакой.



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В ряде учреждений перестали работать телефоны и компьютеры. Би-би-си пишет, что врачи «вернулись к ручке и бумаге».

Некоторые больницы ограничили прием пациентов, проблемы которых не требуют срочного решения.

Как пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника NHS, на зараженных устройствах появляется сообщение с требованием выкупа для возобновления работы. В самой службе также заявили, что в атаке задействован вирус, требующий выкуп, передает The Telegraph .

О сбое сообщили как минимум 16 учреждений, расположенных в Лондоне, Ноттингеме, Камбрии и Хартфордшире, сообщает Би-би-си.