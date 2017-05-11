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В налоговых декларациях Трампа нашли два случая получения российских денег

12.05.2017 20:39 — Новости Мира | Tut.by  
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В налоговых декларациях президента США Дональда Трампа обнаружены два случая получения денег из российских источников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президентских юристов.


Фото: Reuters

Один из эпизодов относится к 2013 году, когда компания Трампа участвовала в подготовке и проведении конкурса «Мисс Вселенная» в Москве.

Другой случай произошел в 2008 году. Тогда Трамп продал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву особняк во Флориде. Как объяснил президент, его мало интересовала личность покупателя, и они даже ни разу не встречались.

Юристы утверждают, что больше никаких доходов из России Трамп не получал и никаких финансовых обязательств перед российскими гражданами у него нет. При этом не исключено, что компании миллиардера получали платежи за оказываемые услуги от россиян наряду с гражданами других стран.

10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. Таким образом он среагировал на выпад со стороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ранее тот заявил о необходимости изучить якобы деловые отношения 45-го президента США с Москвой.

За день до этого глава государства в очередной раз лично опроверг информацию о связях с Россией. Сообщения об этом Трамп назвал «абсолютной ложью», которая распространяется на деньги налогоплательщиков.

 
 
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Один из эпизодов относится к 2013 году, когда компания Трампа участвовала в подготовке и проведении конкурса "Мисс Вселенная" в Москве.

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