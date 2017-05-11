ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6-балльное землетрясение произошло на Сальвадоре

12.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6-балльное землетрясение произошло на Сальвадоре

Геологическая служба США утверждает, что сильное землетрясение произошло у побережья Сальвадора.

Землетрясение, имевшее предварительную величину 6,2, произошло около 4:40 утра в пятницу утром. Его глубина была зафиксирована на мелководье в 10 км от берегов Сальвадора. За ним последовал по крайней мере один большой афтершок.

Эпицентр находился примерно в 97 километрах от города Сонсонат и в 128 километрах от столицы Сан-Сальвадора.

В настоящее время не зафиксировано никаких сообщений о раненых и погибших в результате землетрясения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение, имевшее предварительную величину 6,2, произошло около 4:40 утра в пятницу утром. Его глубина была зафиксирована на мелководье в 10 км от берегов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В налоговых декларациях Трампа нашли два случая получения российских денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика