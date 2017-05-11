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6-балльное землетрясение произошло на Сальвадоре
12.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА
Геологическая служба США утверждает, что сильное землетрясение произошло у побережья Сальвадора.
Землетрясение, имевшее предварительную величину 6,2, произошло около 4:40 утра в пятницу утром. Его глубина была зафиксирована на мелководье в 10 км от берегов Сальвадора. За ним последовал по крайней мере один большой афтершок.
Эпицентр находился примерно в 97 километрах от города Сонсонат и в 128 километрах от столицы Сан-Сальвадора.
В настоящее время не зафиксировано никаких сообщений о раненых и погибших в результате землетрясения.
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Землетрясение, имевшее предварительную величину 6,2, произошло около 4:40 утра в пятницу утром. Его глубина была зафиксирована на мелководье в 10 км от берегов...
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