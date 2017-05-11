6-балльное землетрясение произошло на Сальвадоре

Геологическая служба США утверждает, что сильное землетрясение произошло у побережья Сальвадора.

Землетрясение, имевшее предварительную величину 6,2, произошло около 4:40 утра в пятницу утром. Его глубина была зафиксирована на мелководье в 10 км от берегов Сальвадора. За ним последовал по крайней мере один большой афтершок.

Эпицентр находился примерно в 97 километрах от города Сонсонат и в 128 километрах от столицы Сан-Сальвадора.

В настоящее время не зафиксировано никаких сообщений о раненых и погибших в результате землетрясения.