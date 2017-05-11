Массированная хакерская атака затронула компьютеры в 74 странах мира и обвалила криптовалюту

Невиданная по масштабу хакерская атака произошла в ночь на субботу, передают информагентства. По данным Лаборатории Касперского были зафиксированы 45 тыс. атак на компьютеры пользователей по всему миру.

Для доступа к информации использовался вирус-шифровальщик WannaCrypt. Основные атаки пришлись на ПК, расположенные в Российской Федерации. Злоумышленники пытались взломать сайты следственного комитета и МВД, правительственные и частные ресурсы. Также были поражены серверы медучреждений в Великобритании и компьютеры, находящиеся в других странах (США, Китае, Италии, Испании, Вьетнаме и Тайване). Вирус подхватили исключительно компьютеры, работающие под управление ОС Windows.

Вирус требовал выкуп за доступ к файлам, установленным на персональных компьютерах, в криптовалюте - биткоинах. Сообщается, что хакеры использовали модифицированные программы Агентства по национальной безопасности США для захвата персональных устройств.

Корпорация Microsoft оперативно выпустила обновление для своей ОС Windows, позволяющее уберечь компьютеры от заражения.

Злоумышленникам уже удалось получить около 6 тыс. долларов за разблокировку ПК. Хакерам удалось частично обвалить курс биткоинов - курс криптовалюты рухнул на 120-150 долларов.