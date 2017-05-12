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Умер экс-президент Финляндии

12.05.2017 23:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто умер в возрасте 93 лет, сообщили в администрации действующего финского лидера Саули Ниинистё. Причину смерти Койвисто не называют.


Мауно Койвисто. Фото: tpk.fi

Мауно Койвисто управлял страной 12 лет, с 1982 по 1994 год. Он был 9-м президентом страны. До этого работал на министерских должностях.

За годы правления Койвисто страна пережила экономический кризис и благополучный выход из него.

 
 
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Мауно Койвисто управлял страной 12 лет, с 1982 по 1994 год. Он был 9-м президентом страны.

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