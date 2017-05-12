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Умер экс-президент Финляндии
12.05.2017 23:54 — Новости Мира | Tut.by
Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто умер в возрасте 93 лет,
Мауно Койвисто управлял страной 12 лет, с 1982 по 1994 год. Он был 9-м президентом страны. До этого работал на министерских должностях.
За годы правления Койвисто страна пережила экономический кризис и благополучный выход из него.
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Мауно Койвисто управлял страной 12 лет, с 1982 по 1994 год. Он был 9-м президентом страны.
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