Умер экс-президент Финляндии

Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто умер в возрасте 93 лет, сообщили в администрации действующего финского лидера Саули Ниинистё. Причину смерти Койвисто не называют.



Мауно Койвисто. Фото: tpk.fi

Мауно Койвисто управлял страной 12 лет, с 1982 по 1994 год. Он был 9-м президентом страны. До этого работал на министерских должностях.

За годы правления Койвисто страна пережила экономический кризис и благополучный выход из него.