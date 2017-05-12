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В Киеве полиция закрыла сеть борделей, организованных для гостей "Евровидения"

12.05.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by  
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В Киеве закрыли сеть борделей, организованных супружеской парой из Житомира для обслуживания иностранных гостей конкурса «Евровидение», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

30-летняя женщина и ее 32-летний супруг вовлекли в занятие проституцией более 20 девушек. Они руководили своим преступным бизнесом удаленно из Житомира.

«С целью четкого контроля за девушками и их клиентами все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов», — рассказал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

По его словам, расчеты осуществлялись исключительно в иностранной валюте. Задержаны четыре участника преступной группы.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве с 9 по 13 мая.

 
 
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30-летняя женщина и ее 32-летний супруг вовлекли в занятие проституцией более 20 девушек. Они руководили своим преступным бизнесом удаленно из Житомира.

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