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В Киеве полиция закрыла сеть борделей, организованных для гостей "Евровидения"
12.05.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве закрыли сеть борделей, организованных супружеской парой из Житомира для обслуживания иностранных гостей конкурса «Евровидение»,
30-летняя женщина и ее 32-летний супруг вовлекли в занятие проституцией более 20 девушек. Они руководили своим преступным бизнесом удаленно из Житомира.
«С целью четкого контроля за девушками и их клиентами все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов», — рассказал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.
По его словам, расчеты осуществлялись исключительно в иностранной валюте. Задержаны четыре участника преступной группы.
«Евровидение-2017» проходит в Киеве с 9 по 13 мая.
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30-летняя женщина и ее 32-летний супруг вовлекли в занятие проституцией более 20 девушек. Они руководили своим преступным бизнесом удаленно из Житомира.
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