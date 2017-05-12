Стрельба в доме престарелых в США: есть убитые

Неизвестный открыл огонь в доме престарелых в городе Киркесвилле, штат Огайо (США), передают информагентства. Вооруженный мужчина проник в здание и открыл огонь по находящимся внутри людям.

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека. Среди них две сотрудницы заведения и один полицейский. После атаки преступник покончил с собой.

Правоохранительные органы изучают мотивы стрелка. Вероятнее всего, он страдал психическим расстройством.

Место происшествия оцеплено, там работают эксперты.