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Стрельба в доме престарелых в США: есть убитые

13.05.2017 01:02 — Новости Мира | БелТА  
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Стрельба в доме престарелых в США: есть убитые

Неизвестный открыл огонь в доме престарелых в городе Киркесвилле, штат Огайо (США), передают информагентства. Вооруженный мужчина проник в здание и открыл огонь по находящимся внутри людям.

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека. Среди них две сотрудницы заведения и один полицейский. После атаки преступник покончил с собой.

Правоохранительные органы изучают мотивы стрелка. Вероятнее всего, он страдал психическим расстройством.

Место происшествия оцеплено, там работают эксперты.

 
 
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В результате нападения погибли по меньшей мере три человека. Среди них две сотрудницы заведения и один полицейский. После атаки преступник покончил с собой.

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