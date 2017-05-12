Осведомитель призвал отозвать 240 тыс. автомобилей в Республике Корея

Министерство транспорта Южной Кореи приказало принудительно отозвать около 240 000 автомобилей, следуя советам осведомителя. В первую очередь, речь идет о моделях Hyundai и Kia. Поводом стало сообщение сотрудника Hyundai Ким Гван-хо, который сообщил о дефектах, затрагивающих дюжину моделей автомобилей, выпускаемых компанией и ее филиалом Kia.

55-летний рабочий, который проработал в компании более 25 лет, рассказал прессе, что его совесть не позволяет ему молчать и скрывать от людей правду в отношении транспортных средств, которые, по его мнению, угрожают жизни людей.

Hyundai Motor подал в отношении сотрудника иск, который не был принят судом. Более того, мужчина был восстановлен на прежней работе.

Это первый случай в истории Кореи, когда министерство ввело принудительный отзыв автомобилей.

Kia и Hyundai первоначально отказались реагировать на информацию, заявив, что любые ранее существовавшие проблемы не ставили под угрозу безопасность водителей и пассажиров. Руководство посчитало, что проблемы с вакуумными трубками, топливными шлангами и сигналами стояночного тормоза относятся к числу выявленных недостатков.

Hyundai Motor впоследствии подтвердило замечания сотрудника, но добавило, что в их адрес не поступало "сообщений о травмах или происшествиях по указанным вопросам".

"Безопасность всегда является приоритетом Hyundai-Kia", - заявили в руководстве.