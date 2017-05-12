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Бывший капитан затонувшей Costa Concordia отправится в тюрьму на 16 лет
13.05.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by
Высший суд Италии подтвердил приговор бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттино. Чтобы не попасть за решетку, осужденный прошел через все судебные инстанции.
Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино отправляется за решетку из-за аварии, в результате которой погибли более 30 человек. Высший суд Италии в пятницу, 12 мая, подтвердил приговор, согласно которому 56-летний Скеттино лишается свободы сроком на 16 лет. Адвокаты заявили, что их подзащитный незамедлительно предаст себя в руки органов юстиции. Экс-капитан лайнера не присутствовал на судебном заседании в пятницу.
Франческо Скеттино в январе 2012 года провел слишком близко от одного из островов свой лайнер, на борту которого находились 4000 пассажиров. В результате
Прокуратура требовала для Скеттино значительно более сурового наказания в виде лишения свободы на 26 лет с учетом того факта, что капитан после аварии покинул тонущее судно на спасательной лодке, несмотря на то, что на борту лайнера еще оставались люди.
Экс-капитан Costa Concordia всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы не попасть в тюрьму, прошел через все судебные инстанции. Его усилия, однако, не увенчались успехом. Первоначально Скеттино был приговорен к 16 годам и одному месяцу лишения свободы в феврале 2015 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности группы лиц.
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