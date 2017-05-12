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Бывший капитан затонувшей Costa Concordia отправится в тюрьму на 16 лет

13.05.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Высший суд Италии подтвердил приговор бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттино. Чтобы не попасть за решетку, осужденный прошел через все судебные инстанции.


Фото: Reuters

Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино отправляется за решетку из-за аварии, в результате которой погибли более 30 человек. Высший суд Италии в пятницу, 12 мая, подтвердил приговор, согласно которому 56-летний Скеттино лишается свободы сроком на 16 лет. Адвокаты заявили, что их подзащитный незамедлительно предаст себя в руки органов юстиции. Экс-капитан лайнера не присутствовал на судебном заседании в пятницу.

Франческо Скеттино в январе 2012 года провел слишком близко от одного из островов свой лайнер, на борту которого находились 4000 пассажиров. В результате крушения судна погибли 32 человека, в том числе 12 граждан Германии.

Прокуратура требовала для Скеттино значительно более сурового наказания в виде лишения свободы на 26 лет с учетом того факта, что капитан после аварии покинул тонущее судно на спасательной лодке, несмотря на то, что на борту лайнера еще оставались люди.

Экс-капитан Costa Concordia всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы не попасть в тюрьму, прошел через все судебные инстанции. Его усилия, однако, не увенчались успехом. Первоначально Скеттино был приговорен к 16 годам и одному месяцу лишения свободы в феврале 2015 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности группы лиц.

 
 
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В результате крушения судна погибли 32 человека, в том числе 12 граждан Германии.

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