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Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался на 94-м году жизни
13.05.2017 09:29 — Новости Мира | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в Хельсинки. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на заявление канцелярии действующего президента Саули Ниинисте.
Как отмечается, Мауно Койвисто ушел из жизни накануне в одном из госпиталей. Ему было 93 года. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера.
Мауно Койвисто был президентом на протяжении 12 лет (в 1982-1994 годах). До этого он занимал пост премьер-министра, министра финансов и главы Банка Финляндии.-0-
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Как отмечается, Мауно Койвисто ушел из жизни накануне в одном из госпиталей. Ему было 93 года. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера.
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