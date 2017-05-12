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Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался на 94-м году жизни

13.05.2017 09:29 — Новости Мира | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в Хельсинки. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на заявление канцелярии действующего президента Саули Ниинисте.

Как отмечается, Мауно Койвисто ушел из жизни накануне в одном из госпиталей. Ему было 93 года. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера.

Мауно Койвисто был президентом на протяжении 12 лет (в 1982-1994 годах). До этого он занимал пост премьер-министра, министра финансов и главы Банка Финляндии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечается, Мауно Койвисто ушел из жизни накануне в одном из госпиталей. Ему было 93 года. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера.

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