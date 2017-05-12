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Трамп посоветовал России и Украине помириться
13.05.2017 10:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп на состоявшихся в среду раздельных встречах с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое частично вышло в эфир в пятницу.
Трамп посетовал, что СМИ освещают его работу на посту президента необъективно, упуская важные моменты. «Я очень активный президент, я занимаюсь Китаем, Японией, Северной Кореей. Я занимаюсь всеми этими вопросами», — отметил он.
«На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ — прим. ТАСС) не сообщают об этом, — указал американский лидер. — Я сказал: «Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир».
Президент США отметил, что американские СМИ большое внимание уделили приезду Лаврова, а визит Климкина замолчали. «Они только и говорили про приезд российской стороны», — сказал Трамп.
Лавров
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Президент США встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, но СМИ уделили внимание только первой...
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