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"Каждый будет нести ответственность за свою подпись". Гройсман проверит траты на "Евровидение-2017"
13.05.2017 11:49 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проверит, как организаторы «Евровидения-2017» тратили деньги на проведение конкурса. Он намерен выяснить, были ли незаконные растраты госсредств, выделенных на проведение конкурса, передает «
Он заявил, что лично даст поручение контролирующим органам провести проверку всех трат на организацию конкурса в украинской столице.
— Я буду настаивать, и коллеги это знают, я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь к всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего прочего, — заявил премьер.
Гройсман отметил, что каждый поставивший подпись будет нести ответственность.
— Если все эффективно — я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность, — заявил он.
Евровидение проходит в этом году в Киеве. Уже состоялись два полуфинала, а 13 мая определится победитель.
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Он намерен выяснить, были ли незаконные растраты госсредств, выделенных на проведение конкурса
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