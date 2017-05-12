Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проверит, как организаторы «Евровидения-2017» тратили деньги на проведение конкурса. Он намерен выяснить, были ли незаконные растраты госсредств, выделенных на проведение конкурса, передает « 112 Украина ».



Владимир Гройсман, фото: slovoidilo.ua

Он заявил, что лично даст поручение контролирующим органам провести проверку всех трат на организацию конкурса в украинской столице.

— Я буду настаивать, и коллеги это знают, я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь к всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего прочего, — заявил премьер.

Гройсман отметил, что каждый поставивший подпись будет нести ответственность.

— Если все эффективно — я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность, — заявил он.

Евровидение проходит в этом году в Киеве. Уже состоялись два полуфинала, а 13 мая определится победитель.