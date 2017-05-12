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Папа римский причислит к лику святых свидетелей "чуда в Фатиме"
13.05.2017 12:55 — Новости Мира | Tut.by
Папа римский Франциск в субботу причислит к лику святых двух детей-пастухов, которым, по убеждению католической церкви, в португальском городе Фатима ровно 100 лет назад — 13 мая 1917 года — явилась Дева Мария и рассказала о грядущих в XX веке событиях.
Церемония канонизации португальских пастушков Жасинты и Франсишку Марту состоится в Фатиме во время мессы, которую возглавит понтифик.
В пятницу папа римский Франциск прибыл с паломнической поездкой в Португалию, чтобы посетить городок Фатима, где, по убеждению католической церкви, произошло явление Девы Марии.
В эти дни в Фатиме собрались около миллиона паломников. Понтифик прибыл в Фатиму на вертолете из Лиссабона и вечером в пятницу совершил поездку по городу в своем папамобиле.
В пятницу во время вигилии (всенощного бдения) в часовне, построенной, как считается, на месте явления Девы Марии, понтифик говорил о необходимости гармонии между всеми людьми и предостерегал от воин, которые «разрывают мир на части».
Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам — Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в России, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на папу римского.
Франсишку и Жасинта умерли в 1918 году во время эпидемии испанки, поразившей тогда Европу.
Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при папе Иоанне Павле II. Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые «три тайны Фатимы», началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась.
Что такое «три тайны Фатимы»?
Это пророчества, записанные Лусией спустя годы после того, как ей и ее кузенам явилась Дева Мария. Лусия провела всю оставшуюся жизнь монахиней в монастыре в Коимбре. Вокруг этих предсказаний до сих пор существует огромное количество пересудов и споров.
Первые две тайны были раскрыты ею в 1942 году.
Католическая церковь официально признает фатимские откровения «заслуживающими доверия».
Тайны Фатимы рассматриваются римско-католической церковью как частное откровение. Их цель — содействие более полной жизни в соответствии с учением Христа.
Папа Иоанн Павел II, раненый турецким экстремистом 13 мая 1981 года, полагал, что выжил тогда только благодаря чудесному вмешательству Девы Марии, и что в третьей тайне Фатимы говорилось о покушении на него. Папа даровал извлеченную из его тела пулю городу Фатима, и она была вмонтирована в венец, увенчивающий статую Богоматери, установленную в этом городе.
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Папа римский Франциск в субботу причислит к лику святых двух детей-пастухов, которым, по убеждению католической церкви, в португальском городе Фатима ровно 100 лет...
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