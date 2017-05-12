Папа римский Франциск в субботу причислит к лику святых двух детей-пастухов, которым, по убеждению католической церкви, в португальском городе Фатима ровно 100 лет назад — 13 мая 1917 года — явилась Дева Мария и рассказала о грядущих в XX веке событиях.



Папа Франциск ведет мессу в святилище Богоматери в Португалии 13 мая 2017. Фото: Reuters

Церемония канонизации португальских пастушков Жасинты и Франсишку Марту состоится в Фатиме во время мессы, которую возглавит понтифик.

В пятницу папа римский Франциск прибыл с паломнической поездкой в Португалию, чтобы посетить городок Фатима, где, по убеждению католической церкви, произошло явление Девы Марии.

В эти дни в Фатиме собрались около миллиона паломников. Понтифик прибыл в Фатиму на вертолете из Лиссабона и вечером в пятницу совершил поездку по городу в своем папамобиле.

В пятницу во время вигилии (всенощного бдения) в часовне, построенной, как считается, на месте явления Девы Марии, понтифик говорил о необходимости гармонии между всеми людьми и предостерегал от воин, которые «разрывают мир на части».



Статую пресвятой Девы Марии Фатимской, Португалия 12 мая 2017. Фото: Reuters

Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам — Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в России, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на папу римского.

Франсишку и Жасинта умерли в 1918 году во время эпидемии испанки, поразившей тогда Европу.

Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при папе Иоанне Павле II. Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые «три тайны Фатимы», началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась.

Что такое «три тайны Фатимы»?

Это пророчества, записанные Лусией спустя годы после того, как ей и ее кузенам явилась Дева Мария. Лусия провела всю оставшуюся жизнь монахиней в монастыре в Коимбре. Вокруг этих предсказаний до сих пор существует огромное количество пересудов и споров.

Первые две тайны были раскрыты ею в 1942 году.

Первая из них описывает ужасное видение ада, море огня, демонов и человеческих душ;

Вторая тайна толкуется как предвидение того, что Первая мировая война вскоре закончится, а Вторая мировая война начнется при папе Пие XI;

Богородица призвала тогда к «обращению России», сказав: «Если мои пожелания будут удовлетворены, Россия будет обращена и настанет мир; если этого не произойдет, Россия распространит свои заблуждения на весь мир, вызывая войны и гонения на Церковь»;

Запись третьей тайны Люсия запечатала в конверт, который был передан в Ватикан в 1957 году и открыт только в 2000 году;

В ней описывается ангел, требующий покаяния, а также папа и другие священнослужители, поднимающиеся в гору и гибель понтифика от пуль и стрел, которые посылают солдаты;

Существует версия, что третье пророчество не было представлено публике в полном виде, и прежде Ватикан заявлял, что, возможно, оно сохранится в тайне навсегда.



Паломники зажженными свечами у католического храма Фатимы, Португалия 12 мая 2017. Фото: Reuters

Католическая церковь официально признает фатимские откровения «заслуживающими доверия».

Тайны Фатимы рассматриваются римско-католической церковью как частное откровение. Их цель — содействие более полной жизни в соответствии с учением Христа.

Папа Иоанн Павел II, раненый турецким экстремистом 13 мая 1981 года, полагал, что выжил тогда только благодаря чудесному вмешательству Девы Марии, и что в третьей тайне Фатимы говорилось о покушении на него. Папа даровал извлеченную из его тела пулю городу Фатима, и она была вмонтирована в венец, увенчивающий статую Богоматери, установленную в этом городе.