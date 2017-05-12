Микроавтобус с туристами перевернулся в Турции: не менее 20 погибших

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции. Погибли не менее 20 человек, сообщают информагентства.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.

По предварительной информации, в салоне находились туристы из Турции.-0-