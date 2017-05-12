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Пассажиров самолета в Кельне эвакуировали из-за "подозрительных переговоров"

13.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА  
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Пассажиров самолета в Кельне эвакуировали из-за "подозрительных переговоров"

В аэропорту Кельна (ФРГ) была проведена экстренная эвакуация пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Niki, который должен был вылететь на Майорку. Поводом к этому послужило сообщение пассажиров о подозрительном разговоре на борту самолета.

Авиалайнер уже был готов к вылету, когда из салона выскочили двое пассажиров и сообщили сотрудникам безопасности о подозрительном разговоре, который они услышали в самолете.

Пассажиры не пожелали возвращаться на свои места и сотрудники служб аэропорта вынуждены были вывести из салона остальных пассажиров. Людей отвели в зал ожидания, а багаж и ручную кладь досмотрели повторно.

В ходе досмотра не было обнаружено подозрительных предметов ни в салоне, ни в вещах пассажиров. Воздушное судно вылетел к месту назначения с опозданием в несколько часов.

 
 
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