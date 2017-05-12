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Иорданец ранил полицейского в Старом городе Иерусалима

13.05.2017 18:21 — Новости Мира | БелТА  
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Иорданец ранил полицейского в Старом городе Иерусалима
Фото Reuters

По сообщениям Reuters ранения стажу порядка нанес 57-летний гражданин Иордании, прибывший в Израиль всего несколько дней назад. Он догнал идущего по улице полицейского и нанес ему удары ножом. Полицейский открыл огонь на поражение и застрелил нападавшего.

Стражу порядка была оказана медицинская помощь и по мнению медиков его здоровью и жизни ничего не угрожает.

С начала новой волны насилия, которая продолжается с 2015 года, в столкновениях с полицией было убито 244 палестинца. В результате уличных нападений погибли 37 израильтян, два американских туриста и британский студент.

 
 
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С начала новой волны насилия, которая продолжается с 2015 года, в столкновениях с полицией было убито 244 палестинца. В результате уличных нападений погибли 37...

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