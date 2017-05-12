Сильный ливень обрушился на ОАЭ

Сильный дождь прошел 13 мая в Фуджейре и Хор-Факкане.

#أمطار_الخير الفجيرة تصوير سالم بن غانم الكعبي pic.twitter.com/pF2u7Ilj0A

В субботу сильные дожди вновь обрушились на восточные части ОАЭ, сообщают в Национальном центре метеорологии и сейсмологии (NCMS).

#أمطار_الخير شلالات خورفكان وفرحة الأهالي بالأمطار. تصوير علي الزعابي pic.twitter.com/6UOEGdXr0y

NCMS поделился прогнозом погоды, в соответствии с которым сообщается, что днем будет облачно, ожидается легкий ветер с порывами до умеренного. В некоторых частях страны могут наблюдаться дожди, вследствие образования конвективных облаков. Количество облаков, вероятно, также увеличится к вечеру субботу и в воскресенье.

#أمطار_الخير على خور فكان، قبل قليل “تصوير جاسم الحمادي” pic.twitter.com/M7ugiiLlMA

Автомобилистам было рекомендовано передвигаться с минимально безопасной скоростью и избегать затопленных участков.