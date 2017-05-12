Надувной батут с детьми перевернулся из-за ветра в Тюмени

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Инцидент произошел в районе пруда Южный в Тюмени, передают информагентства. Дети находились на батуте, когда из-за порыва ветра он опрокинулся. В результате травмы головы получила девочка.

Батут отлетел на некоторое расстояние и повредил два фонарных столба. Полиция приступила к изучению обстоятельств произошедшего.