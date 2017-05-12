ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия массированной кибератаки: заражены 75 тысяч ПК в 100 странах мира

13.05.2017 20:12 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Последствия массированной кибератаки: заражены 75 тысяч ПК в 100 странах мира

Широкомасштабная хакерская атака с использованием вируса WannaCry прокатилась почти по ста странам мира. В результате нападения оказались заражены свыше 75 тыс. компьютеров, работающих под управлением ОС Windows. Основной удар пришелся на российских и китайских пользователей.

Сильнее всех пострадала Национальная служба здравоохранения Великобритании и некоторые расположенные в стране медучреждения. Информагентства сообщают, что вирус был разработан на основе исходного кода одной из программ Агентства национальной безопасности США. Сообщается, что злоумышленники похитили его и использовали для создания своей модификации вирусного ПО.

Вирус WannaCry блокирует компьютер и требует выкуп в криптовалюте - биткоинах. Среди компаний, подвергшихся атаке, следует упомянуть французскую Renault, португальскую Telecom, испанскую GasNatural, американскую FedEx, китайские и итальянские университеты и частные компании Швеции.

Известно, что действие вируса уже частично приостановлено. Молодой человек, специалист по компьютерной безопасности и автор блога MalwareTechBlog Дэриен Хасс, обнаружил в коде вируса незарегистрированное доменное имя iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, на которое уходили запросы от вредоносной программы.

Он выкупил домен за 11 долларов и после этого распространение вируса прекратилось. Однако для продолжения атаки достаточно вписать в код новое доменное имя и тогда вирус снова станет "активным".

По разным сведениям, злоумышленники уже получили от 5 до 10 тыс. долларов "выкупа" за доступ к пользователей к своим ПК. Курс биткоина на фоне данного инцидента упал на 120-150 долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информагентства сообщают, что вирус был разработан на основе исходного кода одной из программ Агентства национальной безопасности США. Сообщается, что...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Надувной батут с детьми перевернулся из-за ветра в Тюмени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика