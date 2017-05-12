Последствия массированной кибератаки: заражены 75 тысяч ПК в 100 странах мира

Широкомасштабная хакерская атака с использованием вируса WannaCry прокатилась почти по ста странам мира. В результате нападения оказались заражены свыше 75 тыс. компьютеров, работающих под управлением ОС Windows. Основной удар пришелся на российских и китайских пользователей.

Сильнее всех пострадала Национальная служба здравоохранения Великобритании и некоторые расположенные в стране медучреждения. Информагентства сообщают, что вирус был разработан на основе исходного кода одной из программ Агентства национальной безопасности США. Сообщается, что злоумышленники похитили его и использовали для создания своей модификации вирусного ПО.

Вирус WannaCry блокирует компьютер и требует выкуп в криптовалюте - биткоинах. Среди компаний, подвергшихся атаке, следует упомянуть французскую Renault, португальскую Telecom, испанскую GasNatural, американскую FedEx, китайские и итальянские университеты и частные компании Швеции.

Известно, что действие вируса уже частично приостановлено. Молодой человек, специалист по компьютерной безопасности и автор блога MalwareTechBlog Дэриен Хасс, обнаружил в коде вируса незарегистрированное доменное имя iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, на которое уходили запросы от вредоносной программы.

Он выкупил домен за 11 долларов и после этого распространение вируса прекратилось. Однако для продолжения атаки достаточно вписать в код новое доменное имя и тогда вирус снова станет "активным".

По разным сведениям, злоумышленники уже получили от 5 до 10 тыс. долларов "выкупа" за доступ к пользователей к своим ПК. Курс биткоина на фоне данного инцидента упал на 120-150 долларов.