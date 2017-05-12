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Небольшой самолет разбился в Боснии: пять человек погибли

13.05.2017 20:31 — Новости Мира | БелТА  
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Небольшой самолет разбился в Боснии: пять человек погибли
Фото Twitter

Пять человек, включая троих детей (по одним данным) или курсантов, погибли в Боснии в субботу, когда легкий спортивный самолет, в котором они летели, разбился около южного города Мостар. Информацию об этом распространили в ряде СМИ.

Авария произошла в 15:50 по местному времени. К месту крушения незамедлительно прибыли полицейские, пожарные, врачи скорой помощи и прокурор.

После крушения самолет загорелся, что затруднило идентификацию пятого погибшего.

Местные СМИ сообщили, что Мостарский аэропорт организовал в субботу "День открытых дверей", который включал полеты над Мостаром. В ходе одного из таких полетов и произошло крушение.

 
 
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Местные СМИ сообщили, что Мостарский аэропорт организовал в субботу "День открытых дверей", который включал полеты над Мостаром. В ходе одного из таких полетов и...

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