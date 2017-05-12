Министерство внутренних дел Чечни проверило публикации СМИ о преследовании геев в республике и не нашло подтверждения этой информации. Об этом заявил глава министерства Руслан Алханов в субботу, 13 мая.



Грозный. Фото: Reuters

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения», — приводит слова Алханова Интерфакс.

Ведомство «проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику», — сказал он. МВД Чечни в связи с этим намерено обратиться в суд, сообщает ТАСС.

Реакция Запада

Депутаты ПАСЕ в конце апреля обратились к руководству Совета Европы с призывом провести специальное расследование случаев преследований, пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды и Швеция призвали Москву защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 2 мая в ходе встречи в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным затронула тему положения гомосексуалов в Чечне.

Путин обещал разобраться

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала президенту Владимиру Путину, что занимается этой проблемой гомосексуалов, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. Путин пообещал , что «переговорит с генпрокурором и министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по этой теме».

В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их гомосексуальностью или подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным газеты, как минимум три человека были убиты, а подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации содержат в тайной тюрьме, где подвергают пыткам и избиениям.