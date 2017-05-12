ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Псевдосенсационное заявление". МВД Чечни не нашло доказательств преследования геев в республике

13.05.2017 20:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство внутренних дел Чечни проверило публикации СМИ о преследовании геев в республике и не нашло подтверждения этой информации. Об этом заявил глава министерства Руслан Алханов в субботу, 13 мая.


Грозный. Фото: Reuters

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения», — приводит слова Алханова Интерфакс.

Ведомство «проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику», — сказал он. МВД Чечни в связи с этим намерено обратиться в суд, сообщает ТАСС.

Реакция Запада

Депутаты ПАСЕ в конце апреля обратились к руководству Совета Европы с призывом провести специальное расследование случаев преследований, пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды и Швеция призвали Москву защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 2 мая в ходе встречи в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным затронула тему положения гомосексуалов в Чечне.

Путин обещал разобраться

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала президенту Владимиру Путину, что занимается этой проблемой гомосексуалов, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. Путин пообещал, что «переговорит с генпрокурором и министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по этой теме».

В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их гомосексуальностью или подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным газеты, как минимум три человека были убиты, а подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации содержат в тайной тюрьме, где подвергают пыткам и избиениям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения", - приводит слова Алханова "Интерфакс".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Небольшой самолет разбился в Боснии: пять человек погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика