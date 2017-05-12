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На юго-западе Пакистана боевики убили десять рабочих, строивших дорогу

13.05.2017 20:52 — Новости Мира | БелТА  
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На юго-западе Пакистана боевики убили десять рабочих, строивших дорогу

Местные власти утверждают, что боевики убили 10 рабочих, которые работали над строительством дороги на юго-западе страны.

СМИ сообщают, что нападение произошло в субботу недалеко от недавно построенного порта Гвадар в провинции Белуджистан, который был возведен с участием китайских инвесторов.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

С участием китайских рабочих в Пакистане строят сеть дорог и электростанций в рамках проекта, известного как Китайско-Пакистанский экономический коридор или CPEC. Однако возводимая дорога не является частью проекта, поэтому о гибели граждан другого государства речь не идет.

 
 
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СМИ сообщают, что нападение произошло в субботу недалеко от недавно построенного порта Гвадар в провинции Белуджистан, который был возведен с участием китайских...

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