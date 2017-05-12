|
Полицейские застрелили медведя, разгуливавшего по Торонто
13.05.2017 21:19 — Новости Мира | БелТА
Сотрудники канадских правоохранительных органов были вынуждены убить медведя, который забрел в спальный район на окраине Торонто и гулял там в течение нескольких часов.
Сведения о разгуливающем по улицам хищнике поступили в местный участок сразу от нескольких встревоженных горожан. По сообщениям одной из жительниц, настойчивый мишка пытался даже проникнуть в ее дом.
Поскольку в распоряжении полиции отсутствуют транквилизаторы, способный усыпить животное, было решено применить огнестрельное оружие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сведения о разгуливающем по улицам хищнике поступили в местный участок сразу от нескольких встревоженных горожан. По сообщениям одной из жительниц, настойчивый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии