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Полицейские застрелили медведя, разгуливавшего по Торонто

13.05.2017 21:19 — Новости Мира | БелТА  
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Сотрудники канадских правоохранительных органов были вынуждены убить медведя, который забрел в спальный район на окраине Торонто и гулял там в течение нескольких часов.

Сведения о разгуливающем по улицам хищнике поступили в местный участок сразу от нескольких встревоженных горожан. По сообщениям одной из жительниц, настойчивый мишка пытался даже проникнуть в ее дом.

Поскольку в распоряжении полиции отсутствуют транквилизаторы, способный усыпить животное, было решено применить огнестрельное оружие.

 
 
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Сведения о разгуливающем по улицам хищнике поступили в местный участок сразу от нескольких встревоженных горожан. По сообщениям одной из жительниц, настойчивый...

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