Полицейские застрелили медведя, разгуливавшего по Торонто

Сотрудники канадских правоохранительных органов были вынуждены убить медведя, который забрел в спальный район на окраине Торонто и гулял там в течение нескольких часов.

Сведения о разгуливающем по улицам хищнике поступили в местный участок сразу от нескольких встревоженных горожан. По сообщениям одной из жительниц, настойчивый мишка пытался даже проникнуть в ее дом.

Поскольку в распоряжении полиции отсутствуют транквилизаторы, способный усыпить животное, было решено применить огнестрельное оружие.