Военные Ирака сообщают о потере вертолета недалеко от Мосула

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Командование совместных операций ВС Ирака заявило, что боевики, предположительно принадлежащие к группировке "Исламское государство", сбили вертолет ВВС неподалеку от Мосула. Данные об этом распространили информагентства.

По словам представителя объединенного командования ВС страны генерал-майора Яхья Расула, пилоту удалось покинуть вертолет и выжить. Известно, что боевая машина выполняла поддержку шиитских добровольцев, наступающих на занятые игиловцами деревни.