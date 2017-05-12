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Военные Ирака сообщают о потере вертолета недалеко от Мосула

13.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА  
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Военные Ирака сообщают о потере вертолета недалеко от Мосула
Фото Twitter

Командование совместных операций ВС Ирака заявило, что боевики, предположительно принадлежащие к группировке "Исламское государство", сбили вертолет ВВС неподалеку от Мосула. Данные об этом распространили информагентства.

По словам представителя объединенного командования ВС страны генерал-майора Яхья Расула, пилоту удалось покинуть вертолет и выжить. Известно, что боевая машина выполняла поддержку шиитских добровольцев, наступающих на занятые игиловцами деревни.

 
 
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Известно, что боевая машина выполняла поддержку шиитских добровольцев, наступающих на занятые игиловцами деревни.

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