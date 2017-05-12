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В Лионе ограбили музей Фурвьер, ущерб составил более 1 млн евро
13.05.2017 22:24 — Новости Мира | БелТА
Неизвестные ограбили знаменитый французский музей Фурвьер, в котором хранятся экспонаты христианской религии и мирового искусства. В ночь на субботу сработала охранная сигнализация, однако оперативно прибывшие к музею полицейские никого не обнаружили.
Сообщается, что преступники действовали быстро и слаженно, явно хорошо изучив расположение помещений и предметов. Среди похищенных ценностей - легендарная тиара Девы Марии, инкрустированная двумя тысячи драгоценных камней, а также перстень и чаша. Тиара находилась в музее с 1899 года.
На время следствия музей будет закрыт, а общая сумма ущерба превышает 1 млн евро.
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Сообщается, что преступники действовали быстро и слаженно, явно хорошо изучив расположение помещений и предметов. Среди похищенных ценностей - легендарная тиара...
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