В Лионе ограбили музей Фурвьер, ущерб составил более 1 млн евро

Неизвестные ограбили знаменитый французский музей Фурвьер, в котором хранятся экспонаты христианской религии и мирового искусства. В ночь на субботу сработала охранная сигнализация, однако оперативно прибывшие к музею полицейские никого не обнаружили.

Сообщается, что преступники действовали быстро и слаженно, явно хорошо изучив расположение помещений и предметов. Среди похищенных ценностей - легендарная тиара Девы Марии, инкрустированная двумя тысячи драгоценных камней, а также перстень и чаша. Тиара находилась в музее с 1899 года.

На время следствия музей будет закрыт, а общая сумма ущерба превышает 1 млн евро.