Одномоторный самолет разбился в Кентукки: два человека погибли

В штате Кентукки (США) потерпел крушение небольшой одномоторный самолет "Бичкрафт-Бонанза", летевший из Айовы в Алабаму. Воздушное судно рассчитано на шестерых человек, однако на борту находились только двое - мужчина и женщина. Оба они погибли.

Информагентства сообщают, что исходя их характера повреждений, можно предположить, что самолет врезался в землю на большой скорости. Авария произошла в лесном массиве. К месту трагедии для установления причин крушения направились спасатели и полицейские.