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Одномоторный самолет разбился в Кентукки: два человека погибли
13.05.2017 22:42 — Новости Мира | БелТА
В штате Кентукки (США) потерпел крушение небольшой одномоторный самолет "Бичкрафт-Бонанза", летевший из Айовы в Алабаму. Воздушное судно рассчитано на шестерых человек, однако на борту находились только двое - мужчина и женщина. Оба они погибли.
Информагентства сообщают, что исходя их характера повреждений, можно предположить, что самолет врезался в землю на большой скорости. Авария произошла в лесном массиве. К месту трагедии для установления причин крушения направились спасатели и полицейские.
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Информагентства сообщают, что исходя их характера повреждений, можно предположить, что самолет врезался в землю на большой скорости. Авария произошла в лесном...
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