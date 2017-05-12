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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на границе Ирана и Туркмении
13.05.2017 23:22 — Новости Мира | БелТА
Геологическая служба США зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,8 в пределах Туркменистана, неподалеку от границы с Ираном, передают информагентства.
Пока неизвестно о том, причинило ли землетрясение какие-либо повреждения и погиб ли кто-то в результате инцидента.
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Пока неизвестно о том, причинило ли землетрясение какие-либо повреждения и погиб ли кто-то в результате инцидента.
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