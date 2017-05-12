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Поезд в Греции сошел с рельсов и протаранил жилой дом

13.05.2017 23:22 — Новости Мира | БелТА  
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Поезд в Греции сошел с рельсов и протаранил жилой дом

Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи конечного пункта назначения и врезался в жилой дом, передают информагентства. В результате инцидента, произошедшего недалеко от Салоник, есть пострадавшие.

Всего в вагонах находилось свыше сотни пассажиров.

Инцидент произошел примерно в 21-40 по минскому времени. Сообщается, что с рельсов соскочили электровоз и пять вагонов. Головной вагон при этом врезался в жилой дом.

На месте работают пожарные и медики. Они извлекают пострадавших из покореженных вагонов и оказывают им первую помощь. Причина инцидента устанавливается.

 
 
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Инцидент произошел примерно в 21-40 по минскому времени. Сообщается, что с рельсов соскочили электровоз и пять вагонов. Головной вагон при этом врезался в жилой дом.

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