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Европол назвал глобальную хакерскую атаку беспрецедентной
13.05.2017 23:29 — Новости Мира | Tut.by
Хакерскую атаку на компьютерные системы по всему миру Европол назвал нападением «небывалого масштаба». Как заявили в полицейской службе ЕС в субботу, 13 мая, для того, чтобы установить, кто стоит за этой атакой, необходимо провести комплексное международное расследование.
Между тем Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) в субботу уже начало расследование. По данным ведомства, электронные системы правительства Германии, которые до этого не раз подвергались хакерским атакам, вирус не затронул.
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По последним данным,
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Атаке также подверглись компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российских «Мегафона», МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault из-за хакерской атаки был вынужден прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении, сообщает агентство AFP.
Вирус-вымогатель WannaCrypt блокировал компьютер и требовал 300 долларов США за разблокировку. Один из специалистов по безопасности случайно обнаружил, что вирус обращается к одному и тому же домену.
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Как заявили в полицейской службе ЕС в субботу, 13 мая, для того, чтобы установить, кто стоит за этой атакой, необходимо провести комплексное международное...
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