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В Египте археологи раскопали 17 древних мумий

13.05.2017 23:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Египетские археологи обнаружили 17 хорошо сохранившихся мумий в катакомбах в провинции Эль-Минья, примерно в 250 километрах к югу от Каира.


Древнее погребение находилось на глубине примерно восемь метров под землей.

Среди находок — саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами.

Гробницу в 2016 году обнаружила при помощи радара группа студентов Каирского университета.


Точный возраст мумий пока не установлен. Декан факультета археологии Каирского университета Мохаммед Хамза считает, что они датируются греко-римским периодом Египта. Эта эпоха длилась около 600 лет после завоевания страны в 332 году до н.э. Александром Македонским.


Власти Египта надеются, что новые открытия улучшат туристический имидж страны и возродят интерес у путешественников, которые избегают посещения Египта после восстания 2011 года.

«2017 год — исторический в плане археологических открытий. Это словно послание от наших предков, которые подают нам руку, чтобы вернуть туристов», — сказал в субботу на пресс-конференции министр Египта по делам древностей Халед Анани.

Археологи Каирского университета, занимающиеся раскопками, считают, что в обнаруженной гробнице могут находиться не 17, а как минимум 32 мумии, в которых забальзамированы в том числе останки женщин, детей и младенцев.

 
 
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Точный возраст мумий пока не установлен. Декан факультета археологии Каирского университета Мохаммед Хамза считает, что они датируются греко-римским периодом...

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