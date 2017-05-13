14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Успешная реализация проектов в рамках китайской правительственной инициативы "Одного пояса и одного пути" должна опираться на пять основополагающих принципов сосуществования и интеграции: мир, всеобщее сбалансированное процветание, открытость, инновации и гармонию цивилизаций. Об этом сегодня заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Во-первых, нам необходимо поддерживать мирную обстановку, избегая конфронтаций и проявляя уважение друг к другу", - отметил Си Цзиньпин. Он напомнил, что ряд районов вдоль пояса охвачен конфликтами, и одна из задач - борьба с терроризмом.

"Один пояс и один путь" должен создаваться для процветания, совместного развития и сбалансированного распределения благ, - указал Си Цзиньпин на второй принцип. - В то же время необходимо сопрягать планы индустриального развития отдельно взятых стран. Нужно создать безопасную финансовую систему, поскольку финансы - "кровь" современной экономики".

Он подчеркнул, что понятие равномерного развития с целью процветания также предусматривает объединение энергосетей, международное взаимодействие на суше, море, в воздухе и киберпространстве, обеспечение совместимости правил и стандартов, эффективности логистических сетей, объединение сети автотрасс, железных дорог, речных и морских портов.

"Третий фактор - открытость, ведущая к прогрессу. Изоляция произведет обратный эффект. Данный процесс болезнен, однако в итоге привнесет новую жизнь", - добавил председатель КНР, напомнив, что глобализация должна носить всеобъемлющий и открытый характер.

В качестве четвертого принципа Си Цзиньпин назвал инновации. Он отметил, что "Один пояс и один путь" инновационен по своей природе и предполагает наращивание интенсивности сотрудничества в области новейших технологий, таких сферах, как создание "умных" городов, формирование больших массивов информационных данных.

"Наконец, пятый принцип - необходимо устранять барьеры между цивилизациями, предотвращая между ними трения, стимулируя взаимное обогащение опытом", - добавил китайский лидер.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь".-0-