Путин призвал подготовить евразийское соглашение об упрощении торговли

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо подготовить евразийское соглашение об упрощении процедур торговли, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума "Один пояс и один путь" в Пекине. Об этом сообщают РИА Новости.

"Здесь можно опереться и на весомый и ценный багаж Всемирной торговой организации. В этой связи напомню, что в феврале 2017 года вступило в силу соглашение Всемирной торговой организации по снятию барьеров для движения товаров. Конечно, мы должны развивать эти положения и подготовить более продвинутое Евразийское соглашение об упрощении процедур торговли", - сказал Владимир Путин.

По его словам, РФ готова инвестировать в создание СП на территориях стран-партнеров. "Хочу также подчеркнуть, что Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнеров совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, сбытовых и сервисных услуг", - сказал глава России.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется, что посредством развития проекта "Один пояс и один путь" удастся создать новую модель взаимовыгодного сотрудничества.

"Государственный банк развития Китая выделит целевой кредит в размере 250 миллиардов юаней, которые будут использоваться на поддержку (проекты) сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры, производственной сфере и сфере финансов в рамках стратегии "Один пояс и один путь", - сообщил Си Цзиньпин.

По его словам, в ближайшие три года Китай выделит 60 млрд юаней ($8,7 млрд) в качестве помощи развивающимся странам и международным организациям, участвующим в строительстве нового Шелкового пути.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Один пояс и один путь". Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами. Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.-0-