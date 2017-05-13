Путин на форуме в Пекине выступил за создание большого евразийского партнерства

14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступает за создание большого евразийского партнерства. Об этом он заявил на Международном экономическом форуме "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, "Один пояс и один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства", - заявил глава российского государства.

"Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве, в этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющем", - уверен Владимир Путин.

Также Владимир Путин заявил, что Россия предлагает двигаться к унификации и созданию единых норм технического регулирования. "Нужно двигаться в сторону унификации, а в перспективе и к разработке единых стандартов, норм технического регулирования как для традиционных промышленных и сельхозтоваров, так и для новой, высокотехнологичной продукции", - сказал российский лидер.

Кроме того, он призвал работать над оптимизацией транспортных коридоров, что позволит создать новую транспортную конфигурацию Евразийского континента.

"Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства. Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", - сказал Владимир Путин.

14-15 мая в Пекине проходит форум "Один пояс и один путь". В списке участников форума - лидеры 29 стран. Всего же будут представлены более 100 государств, обсуждения будут проходить на многосторонней основе. Общее число участников превышает 1,2 тыс. человек, еще больше освещающих мероприятие журналистов.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Один пояс и один путь". Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.-0-