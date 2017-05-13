Экспортно-импортный банк Китая выделит 130 млрд юаней на Шелковый путь

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортно-импортный банк Китая выделит 130 млрд юаней на проекты Шелкового пути. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном экономическом форуме "Один пояс и один путь", сообщают РИА Новости.

14-15 мая в Пекине проходит форум "Один пояс и один путь". В списке участников форума - лидеры 29 стран, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Всего же будут представлены более 100 государств, обсуждения будут проходить на многосторонней основе. Общее число участников превышает 1,2 тыс. человек, еще больше освещающих мероприятие журналистов.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Один пояс и один путь". Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.-0-