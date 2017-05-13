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СМИ сообщают о запуске КНДР баллистической ракеты неизвестного типа
14.05.2017 00:52 — Новости Мира | БелТА
Ряд информагентств распространил информацию о запуске Северной Кореей баллистической ракеты неустановленного образца с полигона, расположенного на западе страны.
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Ряд информагентств распространил информацию о запуске Северной Кореей баллистической ракеты неустановленного образца с полигона, расположенного на западе...
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