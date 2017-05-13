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Осужденный мужчина захватил заложника в больнице Иллинойса
14.05.2017 00:32 — Новости Мира | БелТА
Мужчина, который был осужден и при этом направлен в больницу на лечение, захватил одного из врачей в заложники. Об этом сообщил ряд информагентств.
Инцидент произошел в пригороде Чикаго. Захватчик завладел оружием полицейского, приставленного к нему для охраны и, угрожая пистолетом, удерживает одного из врачей в здании.
BREAKING NEWS: Hostage situation at Illinois hospital.
К месту происшествия выехали переговорщики и усиленные полицейские наряды. Они уговаривают осужденного сдаться. Сообщается, что больница работает в обычном режиме, за исключением отделения экстренной медицинской помощи. Также ничего не известно о пострадавших.
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Инцидент произошел в пригороде Чикаго. Захватчик завладел оружием полицейского, приставленного к нему для охраны и, угрожая пистолетом, удерживает одного из...
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