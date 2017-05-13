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"Один пояс и один путь" открывает новые пути для международного диалога - генсек ООН

14.05.2017 06:14 — Новости Мира | БелТА  
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14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Инициатива "Один пояс и один путь" создает новые каналы для диалога. Об этом заявил сегодня на форуме "Один пояс и один путь" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Инициатива отрывает новые каналы как для (движения) товаров, так и диалога (между странами), - сказал он. - "Один пояс и один путь" разделяет видение на мировое развитие".

В ходе своего выступления генсек отметил "растущую важность вовлечения Китая в мировые процессы". "Сейчас вовлечение Китая особенно важно. Наш мир стал почти биполярным, но это не гарантирует стабильности и мира. Многополярный мир требует многостороннего сотрудничества, управления многими странами с целью разделения возможностей", - считает Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН готовится оказать поддержку маршрутам инициативы "Одного пояса и одного пути" и помочь Китаю выполнить его обязательства в рамках данного проекта.

Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь во время форума "Один пояс и один путь" заявил, что проекты Турции будут способствовать дополнению инициативы "Один пояс и один путь".

"Это важный проект, инициатива основана на взаимовыгодном сотрудничестве. Турция находится на перекрестке Азии и Европы. Мы хотим предложить проекты, которые дополнят "Один пояс и один путь", - сказал Тайип Эрдоган.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". -0-

 
 
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"Инициатива отрывает новые каналы как для (движения) товаров, так и диалога (между странами), - сказал он. - "Один пояс и один путь" разделяет видение на мировое...

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