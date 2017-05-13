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Китай за пять лет создаст 50 трансграничных научных центров для стимулирования инноваций

14.05.2017 06:38 — Новости Мира | БелТА  
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14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Китайские власти в ближайшие пять лет намерены создать 50 трансграничных научно-исследовательских центров в сфере "Одного пояса и одного пути" с целью стимулирования международных инновационных процессов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на форуме "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Китай заинтересован в активизации сотрудничества с другими странами в области инноваций, чтобы был запущен соответствующий научно-технический механизм "пояса и пути", - заявил китайский лидер. - Для этой цели будет создано 50 совместных (с другими странами) научных центров".

По его словам, в ближайшие пять лет для этой цели Китай привлечет более 2,5 тыс. иностранных молодых научных специалистов, которые в краткосрочной перспективе будут задействованы для реализации исследовательских проектов. Власти КНР также намерены воспитать около 5 тыс. управленцев, специализирующихся на научно-технической проблематике и соответствующих процессах.

Форум "Один пояс и один путь" проходит 14-15 мая в Пекине. -0-

 
 
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