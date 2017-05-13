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КНР будет вести сотрудничество примерно с 60 странами по инициативе "Один пояс и один путь"

14.05.2017 07:38 — Новости Мира | БелТА  
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14 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай будет вести сотрудничество примерно с 60 странами и международными организациями по улучшению взаимосвязанности в торговой сфере при реализации инициативы "Один пояс и один путь". С таким заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил сегодня на международном форума в Пекине.

По его словам, два китайских банка предоставят специальные кредиты в размере 380 млрд юаней (около $55,1 млрд) на нужды поддержки сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути".

Инициатива "Один пояс и один путь" должна быть открытой, чтобы обеспечить рост экономики и сбалансированное развитие. "Мы должны создать открытую платформу сотрудничества, поддерживать и развивать открытую мировую экономику", - отметил Си Цзиньпин.-0-

 
 
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Два китайских банка предоставят специальные кредиты в размере 380 млрд юаней (около $55,1 млрд) на нужды поддержки сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути".

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