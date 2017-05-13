14 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай будет вести сотрудничество примерно с 60 странами и международными организациями по улучшению взаимосвязанности в торговой сфере при реализации инициативы "Один пояс и один путь". С таким заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил сегодня на международном форума в Пекине.

По его словам, два китайских банка предоставят специальные кредиты в размере 380 млрд юаней (около $55,1 млрд) на нужды поддержки сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути".

Инициатива "Один пояс и один путь" должна быть открытой, чтобы обеспечить рост экономики и сбалансированное развитие. "Мы должны создать открытую платформу сотрудничества, поддерживать и развивать открытую мировую экономику", - отметил Си Цзиньпин.-0-