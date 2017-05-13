КНДР запустила баллистическую ракету. Не исключено, что нового типа

Северная Корея в воскресенье, 14 мая, произвела запуск ракеты из региона вблизи своего западного побережья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Сеула, запущенная ракета была баллистической. Она пролетела около 700 километров, передает «Ёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов. Как отмечается, дальность полета указывает на успешность испытания ракеты.

По данным Токио, ракета летела на протяжении получаса и упала в море между Корейским полуостровом и Японией. Как передает Kyodo , КНДР могла запустить баллистическую ракету нового типа. Источник в правительстве Японии уточнил, что такой вывод был сделан, поскольку ракета летела по очень высокой траектории, схожей с космическими запусками. Он также не исключил, что ракета могла пролететь около тысячи километров.

В свою очередь, в Тихоокеанском командовании США заявили, что американские вооруженные силы отследили новый ракетный пуск в КНДР. Траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении официального представителя PACOM майора Роба Шуфорда.

В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может «обрадовать» Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

«Президент (США Дональд Трамп) был проинформирован о последнем ракетном испытании Северной Кореи. С учетом того, что ракета была так близко к российской территории — фактически, ближе к России, чем к Японии — президент не может представить, чтобы Россия была довольна (ядерным пуском КНДР)», — сказано в сообщении.

Запуск, осуществленный в воскресенье, 14 мая, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

Испытание прошло впервые с момента инаугурации нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.